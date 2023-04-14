مجهولون يطلقون النار ويحرقون مركبة لعضو مجلس بلدية نابلس والشرطة تحقق

رام الله - دنيا الوطن

استنكر رئيس وأعضاء مجلس بلدي نابلس، اليوم الجمعة، حادثة إحراق مركبة عضو المجلس البلدي، مؤيد دويكات، والتي نفذتها أيادي "مشبوهة وخارجة عن الصف الوطني".



وقال: "نحن على أتم الثقة بأن الأجهزة الأمنية ستبذل كل الجهود لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي من شأنها زعزعة السلم الأهلي وأمن واستقرار المواطنين".





وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق في المركبة التي التهمتها النيران بشكل شبه كامل، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ظروف الحادثة.







وأقدم مجهولون، فجر اليوم، على إطلاق النار تجاه مركبة وإحراقها، في عسكر البلد شرق نابلس.وبحسب مصادر محلية، فإن المركبة تعود لعضو مجلس بلدية نابلس، مؤيد دويكات.