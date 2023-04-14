إعلام إسرائيلي: نتنياهو يفضل ضبط النفس على الحرب ضد غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يفضل باستمرار الحذر وضبط النفس في المجال الأمني على الإجراءات التي قد توصف بأنها "غير مسؤولة".ووفقًا لصحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن "سلوك نتنياهو الأمني دائمًا ما يرتبط باتخاذه قرارات أكثر حذرًا، وغالبًا لا يترجم تصريحاته وتهديداته إلى أفعال، وعادةً ما يمتنع عن الشروع في أعمال هجومية من شأنها أن تجر إسرائيل إلى خطر الحرب".وبينت أنه "منذ عام 2012 إلى عام 2021، شرعت حكومات نتنياهو المتعاقبة في الدخول بثلاث عمليات رئيسية في قطاع غزة، مدعيةً أنه جر إليها بفعل التحركات العسكرية من قبل حركة حماس بغزة وغيرها من الفصائل".وقالت، إن "نتنياهو كان يتحرك على مضض بعمليات واسعة النطاق ولكنها محدودة، وفي كل منها كان حذرًا بالشروع في عملية برية كبيرة في القطاع، وكان خائفًا جدًا من الخسائر العسكرية"، مشيرةً إلى أنه "أظهر ذلك في عملية الجرف الصامد عام 2021، والتي نجح في إدارتها، وأظهر حذره أيضًا من خلال تجاربه الشخصية".وتشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى انحراف نتنياهو عن هذا المبدأ، حيث سعى إلى الانتقام من الجهاد الإسلامي بعد إطلاق التنظيم صاروخًا خلال حملة انتخابية كان يتواجد بها في أسدود عام 2019، إلا أن رفض المستشار القانوني السابق أفيحاي ماندلبليت حينها، أدى لتأجيل العملية التي كانت تستهدف قيادات في الجهاد، وبعد شهرين بدأت العملية باغتيال القيادي بالجهاد بهاء أبو العطا.ورأت الصحيفة أن سلوك نتنياهو في الآونة الأخيرة وخاصة إقالة وزير الجيش، يؤاف غالانت، ثم التراجع عنه، أنه لا يغرس ثقة كبيرة في اعتباراته بالمستقبل.