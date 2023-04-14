شؤون فلسطينية

التربية: ندعو المعلمين الممتنعين عن العمل للانتظام بالحصص الدراسية اعتبارًا من الإثنين المقبل

التربية: ندعو المعلمين الممتنعين عن العمل للانتظام بالحصص الدراسية اعتبارًا من الإثنين المقبل
إضراب- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتناع المعلمين عن العمل إجراء غير قانوني، داعية إياهم إلى الانتظام في العمل، وإعطاء الحصص حسب الجدول الدراسي المعتمد، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وقالت التربية في بيان اليوم الجمعة: إنه "في حال عدم الالتزام سيتم إنفاذ الإجراءات الإدارية والمالية حسب الأصول وبأثر رجعي".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، لاسيما مدونة السلوك، وإلى قرار مجلس الوزاراء رقم (18/158/11/م.و/م.أ) لعام 2022م، بشأن موظفي المؤسسة التعليمية، وإلى قرار المحكمة الإدارية رقم (59.2023)، المتضمن انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

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