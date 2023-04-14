كيف يبدو طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل؟

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكوندافئا نسبيا ولطيفا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكونيوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكونيوم الأحد المقبل، صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.الإثنين: يكونصافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.