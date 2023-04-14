كيف يبدو طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل؟
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون طقس فلسطين دافئا نسبيا ولطيفا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون طقس فلسطين يوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون طقس فلسطين يوم الأحد المقبل، صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التعليقات