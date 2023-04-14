عربي

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا
الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة، أن الاحتلال قرر إغلاق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا.

ووفقًا لقناة (كان) الإسرائيلية، فإنه تحسبًا لتصعيد أمني، تقرر إغلاق المجال الجوي في الشمال (6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان).

كما تقرر إغلاق المجال الجوي في الجنوب (6 كيلومترات من حدود قطاع غزة) أمام الرحلات الجوية المدنية، وسيبقى الإغلاق ساري المفعول حتى يوم الأحد الساعة 19:30.

وسابقًا، ذكرت (القناة 12)، أن جيش الاحتلال يستعد ليوم القدس العالمي والذي يصادف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه الجمعة ستكون آخر جمعة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس، يفرض هذان الحدثان حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت القناة: "في المنظومة الأمنية ​​يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران".

وأكملت: في إطار ذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي &quot;التغيرات المناخية&quot;

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

&quot;منعطف خطير&quot;.. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع دون موافقته

"منعطف خطير".. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع دون موافقته

الأردن: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في حادث سير مروع

الأردن: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في حادث سير مروع

تفاصيل البيان المشترك عقب اللقاء السعودي السوري في المملكة

تفاصيل البيان المشترك عقب اللقاء السعودي السوري في المملكة

في إطار المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

في إطار المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام

حماس ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام

الاحتلال يعتقل ثلاث مرابطات مبعدات عن الأقصى من باب الأسباط

الاحتلال يعتقل ثلاث مرابطات مبعدات عن الأقصى من باب الأسباط

وزارة الأسرى: ضرورة تعزيز المفاهيم والقواعد القانونية التي من شأنها حماية الأسرى دوليًا

وزارة الأسرى: ضرورة تعزيز المفاهيم والقواعد القانونية التي من شأنها حماية الأسرى دوليًا

زعارير: تلبية نداء فجر الجمعة بالأقصى من أعظم أعمال النصرة له والدفاع عنه

زعارير: تلبية نداء فجر الجمعة بالأقصى من أعظم أعمال النصرة له والدفاع عنه

الباحث عمرو: المقدسيون انتصروا بثباتهم ورباطهم والزمن يسير لصالح الأقصى

الباحث عمرو: المقدسيون انتصروا بثباتهم ورباطهم والزمن يسير لصالح الأقصى

الاحتلال يفرض قيودا غير مسبوقة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الاحتلال يفرض قيودا غير مسبوقة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الشيخ صبري: يجب أن توجه البوصلة إلى القدس بشكل ثابت ودائم

الشيخ صبري: يجب أن توجه البوصلة إلى القدس بشكل ثابت ودائم

وفاة مواطن بحادث سير في خانيونس

وفاة مواطن بحادث سير في خانيونس

منوعات

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغاً للنائب العام ضد حسن الشافعي

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغاً للنائب العام ضد حسن الشافعي

فيديو: رامز جلال يتعرض للضرب من قِبل لاعب الزمالك أحمد فتوح

فيديو: رامز جلال يتعرض للضرب من قِبل لاعب الزمالك أحمد فتوح

شاهد: ياسمين صبري بالنقاب في منطقة الحسين بالقاهرة

شاهد: ياسمين صبري بالنقاب في منطقة الحسين بالقاهرة

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

عربي

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي &quot;التغيرات المناخية&quot;

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

&quot;منعطف خطير&quot;.. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع دون موافقته

"منعطف خطير".. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع دون موافقته