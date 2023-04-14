الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه الجمعة ستكون آخر جمعة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس، يفرض هذان الحدثان حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة، أن الاحتلال قرر إغلاق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا.ووفقًا لقناة (كان) الإسرائيلية، فإنه تحسبًا لتصعيد أمني، تقرر إغلاق المجال الجوي في الشمال (6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان).كما تقرر إغلاق المجال الجوي في الجنوب (6 كيلومترات من حدود قطاع غزة) أمام الرحلات الجوية المدنية، وسيبقى الإغلاق ساري المفعول حتى يوم الأحد الساعة 19:30.وسابقًا، ذكرت (القناة 12)، أن جيش الاحتلال يستعد ليوم القدس العالمي والذي يصادف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.وقالت القناة: "في المنظومة الأمنية ​​يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران".وأكملت: في إطار ذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل.