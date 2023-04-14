شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء

تفاصيل لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء
لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام، زياد النخالة بعد ظهر أمس الخميس، في اجتماعين منفصلين، الرئيس العراقي عبد اللطيف جميل رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقدم النخالة شرحًا وافيًا لواقع القضية الفلسطينية ومستجداتها، ولا سيما الممارسات الصهيونية العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس، وعموم الأرض الفلسطينية. وبيّن ممارسات حكومة الاحتلال في التهويد وتوسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة على مدن الضفة وقراها.

كما وضع كلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في تطور قدرات المقاومة الفلسطينية، وجهوزيتها للدفاع عن شعبها.

وثمّن موقف العراق الشقيق التاريخي والراهن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته التي تشهد عليها دماء شهداء العراق في فلسطين، مؤكدًا أن العراق القوي المستقل الموحد بمختلف مكوناته هو قوة لفلسطين ومقاومتها.

من جانبه، رحب رئيس الجمهورية العراقية بزيارة وفد الجهاد للعراق. مبديًا فخره واعتزازه بهذه الزيارة، لافتًا إلى أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب، بل هي قضية إنسانية بامتياز.

وأدانت القمع والاضطهاد وقتل الأبرياء من قبل الاحتلال، ومثمنًا الدور الذي تقوم به حركة الجهاد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومشيدًا ببطولات المقاومين والمرابطين في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في كفاحه المستمر.

كما أكد على دعمه للشعب الفلسطيني في كل المحافل والمجالات، ووقوف العراق قيادة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، في مسعاه لنيل حقوقه وحريته، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بوفد حركة الجهاد، مباركًا هذه الزيارة ولافتًا إلى أهميتها. قائلاً إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل صرف العراق عن قضايا أمته العربية، إلا أن الدولة العراقية وقواها السياسية والمجتمعية قد استعادت راهنا قوتها ووحدة مكوناتها، ولم تتخلَّ عن القضية المركزية الفلسطينية، وهي حريصة على دعم المقاومة بكافة أشكالها وعلى كل الصعد، في مواجهة عجرفة العدوان في القدس وفلسطين.

في ختام اللقاءين، شكر النخالة كلا الرئيسين على مواقفهما المشرفة من جهاد شعب فلسطين ومقاومته، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

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