شؤون فلسطينية

مشعل يحذر من مخطط الاحتلال لاغتيال قيادات فلسطينية

مشعل يحذر من مخطط الاحتلال لاغتيال قيادات فلسطينية
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل جهوزية شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة، مشيدا ببطولة وصمود شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشعل في كلمة له خلال مهرجان جماهيري في مدينة الرصيفة الأردنية عبر تقنية "فيديو كونفرنس" مساء الخميس: "إن القدس والضفة فاجئت الاحتلال بعمليات المقاومة البطولية"، مشيرا إلى أن الاحتلال قرر عدم اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان، لأنه لا يريد أن تكون عنوان المعركة القدس والأقصى.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتهويد الأقصى بهدوء، منعا لانتفاض الأمة، باتباع سياسة التدرج، والخداع في تهويد الأقصى، لافتا إلى أن تزامن الأعياد اليهودية مع شهر رمضان المبارك استدعى احتكاكا وتوترا، حيث سعى الاحتلال لحسم المعركة في القدس، وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأكد مشعل أن المقاومة في غزة كانت حاضرة، ويدها على الزناد، محذرا من مخطط لاغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية، مشددا على أن الانفتاح في الجبهات في وجه نتنياهو وحكومته شكل لهم صدمة لم تكن بحسبانهم، حيث كانوا يتوقعون أنهم يعيشون لحظة عابرة يستطيعون فيها حسم المعركة في الأقصى.

ولفت إلى أن مخطط الاحتلال في فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى اصطدم بعقبة المقاومين والمرابطين والمعتكفين في الأقصى خاصة في العشر الأواخر من رمضان، الذي نعتبره عبادة ومقاومة وجهادا ومسؤولية وطنية.

وشدد مشعل أن مخطط الاحتلال فشل عندما انفجرت في وجهه كل الساحات، مشددا على أهمية أن نقاتل الاحتلال بجبهات مفتوحة ومتعددة.

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