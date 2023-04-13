الاحتلال يعتقل ثلاث مرابطات مبعدات عن الأقصى من باب الأسباط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى هنادي الحلواني وخديجة خويص ونفيسة خويص من باب الأسباط بالمسجد الأقصى.





وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطات الثلاث من محيط باب الأسباط أثناء أدائهن صلاة التراويح.

رام الله - دنيا الوطنوبعد ساعات من الاعتقال، حوّل الاحتلال المرابطتين المقدسيتين المعلمتين حلواني وخويص للتحقيق، وأفرج عن المرابطة المقدسية نفيسة خويص.وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.ويأتي اعتقال المرابطات ضمن سياسة الاحتلال المتصاعدة بحق المسجد الأقصى ومرابطيه.ومنذ عام 2011 تعاني خويص من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، الأشهر تلو الأشهر، حتى امتدت فترات الإبعاد مجتمعة حوالي ثمانية سنوات.ومنذ بداية عملها في مصاطب العلم داخل الأقصى عام 2014 لم تسلم المرابطة خويص من الإبعادات المتكررة، والتي تتراوح بين أسبوع و15 يوما إلى شهر و6 أشهر، بموجب قرارات صدرت عن شرطة ومحاكم الاحتلال.كما اعتقلت لدى الاحتلال أكثر من 30 مرة ومنعت لأكثر من 4 سنوات من السفر، وحُرمتُ من التأمين الصحي لأكثر من 3 سنوات بمزاعم واهية.فيما اعتقلت المعلمة هنادي الحلواني مرات عديدة منها عقب اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه وتخريبه ومصادرة الهواتف، ومنها في الشارع أو من المسجد الأقصى أو من بواباته.وكانت سلطات الاحتلال سلمت حلواني قبل فترة، قرارا بالمنع من السفر لمدة شهر قابل للتمديد لستة أشهر ليصبح مجموع سنوات منعها من السفر 6 سنوات.