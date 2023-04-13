شؤون فلسطينية

هنية والنخالة: ماضون في طريق المقاومة حتى التحرير والاحتلال يعيش حالة تفكك

هنية والنخالة: ماضون في طريق المقاومة حتى التحرير والاحتلال يعيش حالة تفكك
هنية والنخالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء يوم الخميس، على مضي الحركتين في خيار المقاومة حتى تحرير فلسطين.

جاء ذلك في كلمتين منفصلتين في "منبر القدس" الافتراضي، بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال هنية إن "الفعل المقاوم من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان مرورا بالأغوار وعملية تل أبيب، دليل على أن شعبنا لن يتخلى عن حراسة المسجد الأقصى، وأن شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة".

واعتبر أن ما يجري في دولة الاحتلال من مظاهر التصدع والنزاع والانقسام يشير إلى أنه على طريق التفكك وتهتك البنى السياسية فيه وصولا إلى زواله عن أرضنا، كما قال.

وتابع: "المقاومة اليوم منتعشة وتصاعد أعمالها على الأرض خاصة في الضفة الغربية امتدادًا للقاعدة الاستراتيجية التي تمثلها غزة".

وأكد هنية على أن الاعتكاف في المسجد الأقصى اليوم هو جهاد، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية هي الخندق المتقدم لحماية المسجد الأقصى المبارك، كما قال.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "شعبنا لن يكن ولن يستكين ولن يترك الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى".

وشدد هنية على أن قرار المقاومة هو الرباط والثبات والمقاومة والصمود مهما كانت التضحيات ومهما علت الأثمان.

وأشار إلى أن المنطقة أمام نظام دولي جديد تصعد فيه أقطاب وتأفل فيه أخرى، وعهد يُؤذن بتراجع النفوذ الأميركي عالمياً.

كما وقال: "نرى ضفة الأمة وحدة وصعود وثبات وإصرار، وفي ضفة العدو تصدع وصراع وتشققٌ وتفكك وانهيار، فيما واقع الأمة يحمل البشائر، وهكذا ننظر إلى الاتفاق بين السعودية وإيران ونأمل أن يكون له انعكاس إيجابي على المنطقة".

وأضاف هنية: "إن انعكاسات الاتفاق الذي تم بين إيران والسعودية ستكون على عدة دول وعلى رأسها الأوضاع في اليمن، وبناء على هذه المتغيرات نقول أننا في موقع متقدم وإسرائيل ستخرج بإذن الله".

من جهته، قال زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي، "ها هي ساحات المقاومة تؤكد حضورها، ودعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ومقاومته، ورايات المقاومة تعلو في كل مكان وتدرك الأمة من جديد، كم كانت أعوام الهوان والتطبيع صعبة ومذلة".

وأضاف النخالة: "نحن اليوم نستبشر خيرًا، بالخطوات الإيجابية التي تجري في المنطقة، لإطفاء نار الفتن التي أشعلتها أمريكا وإسرائيل".

وأكمل: "إن الشعب الفلسطيني المجاهد، ومقاتليه الأبطال الذين ينتشرون على مدى فلسطين وضفتها المباركة، وكتائبها المقاتلة التي تمثل اليوم درع القدس، وعلى مدى جوارها، يخرجون لهم من كل مكان، في شهر رمضان المبارك، وفي أيام القدر العظيمة، وفي يوم القدس الذي سيبقى يومًا يظلل حياتنا وجهادنا ومسيرتنا نحو وعد الآخرة".

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