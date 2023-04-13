شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى: ضرورة تعزيز المفاهيم والقواعد القانونية التي من شأنها حماية الأسرى دوليًا

وزارة الأسرى: ضرورة تعزيز المفاهيم والقواعد القانونية التي من شأنها حماية الأسرى دوليًا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأسرى والمحررين، على ضرورة ضمان حقوق الأسرى في المحافل الدولية وحشد الدعم القانوني والمعايير ذات الصلة التي تعمل على توصيف قضيتهم وآلية تفعيلها، وتعزيز مفاهيم آليات المساءلة والمحاسبة في المواثيق الدولية.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال ورشة عمل عقدتها وزارتا الأسرى والعدل فى مقر وزارة العدل غرب مدينة غزة، بعنوان "آليات الحماية والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال" بحضور شخصيات قانونية وفصائلية، وأسرى محررون وأهالي أسرى.

وأكد د. أحمد العويطي مدير عام المناصرة والدعم القانوني فى وزارة الأسرى، على أهمية تلك اللقاءات التي تعزز من مفاهيم القوانين والضمانات التي تعمل على حماية الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومعرفة الآليات القانونية لمواجهة انتهاكات الاحتلال وحقوقهم التي كفلتها تلك المواثيق الدولية والقانونية.

وأضاف أن قضية الأسرى تحتاج إلى جسم قانوني وأن يتم وضع قضيتهم في إطار قانوني حقوقي يكفل حمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى وحقوقهم بطريقة الإقصاء وانتهاك صارخ لحقوقهم التي تتمثل في أبسط أمور حياتهم المعيشية داخل الأسر.

وبدوره، تحدثت أ. ألاء عبد الغفور من دائرة الشؤون القانونية بوزارة العدل، عن المفاهيم والمعايير التي يمكن أن تكفل حقوق الأسرى في القانون الدولي بشكل تفصيلي وما هي القوانين التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية الأسير الفلسطيني من انتهاكات سلطات الاحتلال والضمانات الأساسية لحقوقه.

وشرح أ. المستشار زياد النجار عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، أهمية استخدام المهارات والخبرات القانونية التي يجب أن تتمتع بها الشخصيات المدافعة عن حقوق الأسرى في المحاكم الدولية، وكيفية استعراض حقوقهم أمام المحاكم الدولية.

وأكمل: يجب أن تكون تلك الخبرات والمهارات مستندة بالقانون، بهدف انتزاع قرارات تضمن حماية الأسرى وتفضح انتهاكات الاحتلال وتعرية قضائه المتعسف.






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