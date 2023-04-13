شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تُوضح استعدادات جيش الاحتلال للجمعة الأخيرة من رمضان

قناة إسرائيلية تُوضح استعدادات جيش الاحتلال للجمعة الأخيرة من رمضان
استعدادات جيش الاحتلال للجمعة الأخيرة من رمضان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، استعدادت جيش الاحتلال ليوم القدس العالمي والذي يصادف غدًا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه غدًا الجمعة سيكون آخر جمعة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس، يفرض هذان الحدثان حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت القناة: "في المنظومة الأمنية ​​يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران".

وأكملت: في إطار ذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل.

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