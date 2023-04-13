قناة إسرائيلية تُوضح استعدادات جيش الاحتلال للجمعة الأخيرة من رمضان

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه غدًا الجمعة سيكون آخر جمعة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس، يفرض هذان الحدثان حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، استعدادت جيش الاحتلال ليوم القدس العالمي والذي يصادف غدًا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.وقالت القناة: "في المنظومة الأمنية ​​يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران".وأكملت: في إطار ذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل.