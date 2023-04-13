شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف تفاصيل طقس فلسطين حتى آخر رمضان

راصد جوي يكشف تفاصيل طقس فلسطين حتى آخر رمضان
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الخميس، تفاصيل طقس فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وقال العلامي: إن "فلسطين أمام طقس ربيعي لطيف مُعتدل نهاراً الجمعة وبداية الأسبوع المقبل"، مضيفًا أن درجات الحرارة تُحلق لمستويات صيفية في الأيام الأخيرة من رمضان.

ويكون طقس فلسطين غداً الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين يوم الأحد صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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