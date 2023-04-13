راصد جوي يكشف تفاصيل طقس فلسطين حتى آخر رمضان

رام الله - دنيا الوطن

كشف الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الخميس، تفاصيل طقس فلسطين خلال الفترة المقبلة.







وقال العلامي: إن "فلسطين أمام طقس ربيعي لطيف مُعتدل نهاراً الجمعة وبداية الأسبوع المقبل"، مضيفًا أن درجات الحرارة تُحلق لمستويات صيفية في الأيام الأخيرة من رمضان.



