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قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء يوم الخميس، عن طبيعة العلاقات التي تربط دولة قطر وفلسطين، ومدى الدعم المقدم لشعبنا.

وقال آل ثاني في تصريحات صحفية: إن "دعم الفلسطينيين وصمودهم على رأس أولويات السياسة الخارجية القطرية".

وأضاف أن العالم يتعامل بازدواجية معايير حيال ما جرى في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار آل ثاني إلى أن هناك تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع الإسرائيليين عن انتهاكاتهم في المسجد الأقصى.

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