الباحث عمرو: المقدسيون انتصروا بثباتهم ورباطهم والزمن يسير لصالح الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الباحث في شؤون القدس جمال عمرو، على أن المقدسيين انتصروا على الاحتلال بعد صمود وثبات منقطع النظير.وقال عمرو "إننا في مرحلة جديدة ينكفئ فيها الاحتلال ويخرج المستوطنين صاغرين من المسجد الأقصى، والزمن يسير لصالح المسجد الأقصى وأهله ومحبيه".وأوضح أن صلاة الضحى أصبحت فعلا مقاوما يغيظ الاحتلال، وشكلا من أشكال إبداع المقدسيين في الدفاع عن الأقصى.وأضاف أن المسجد الأقصى فرض على كل المسلمين التوحد خلف المقدسيين في معركتهم ضد الاحتلال.وتتواصل الدعوات للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، غدًا الجمعة، ضمن حملة "الضفة درع القدس"، نصرة للمرابطين والمسجد الأقصى وتحديًا للاحتلال.