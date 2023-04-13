شؤون فلسطينية

الشيخ صبري: يجب أن توجه البوصلة إلى القدس بشكل ثابت ودائم

الشيخ صبري: يجب أن توجه البوصلة إلى القدس بشكل ثابت ودائم
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن البوصلة
يجب أن توجه إلى القدس بشكل ثابت ودائم.

وأشار إلى أن القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا في كل يوم. 

وأكد أن القدس التي هي محور فلسطين بل محور العالم الإسلامي، مضيفا: "في مثل هذا اليوم يحتفل المسلمون بيوم القدس العالمي للتأكيد على أن هذه القضية هي قضية حية، هي قضية ثابتة، هي قضية لن تموت ما دام هناك رجال يؤمنون بها ويعتبرون أنها هي المحور وهي المرتكز". 

وتابع صبري: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى، وقد أصبحت هذه المدينة كعبة الزوار لجميع مسلمي العالم". 

وتتواصل الدعوات للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، غدًا الجمعة، ضمن حملة "الضفة درع القدس"، نصرة للمرابطين والمسجد الأقصى وتحديًا للاحتلال. 

ودعت حملة "الفجر العظيم" للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة الفجر غدا الموافق 14 نيسان/ أبريل، في باحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال شهر رمضان. 

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