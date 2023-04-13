شؤون فلسطينية

مزهر: إيران شكلت رأس حرب محور القدس الذي تأسس لمواجهة المحور الأمريكي الإسرائيلي

مزهر: إيران شكلت رأس حرب محور القدس الذي تأسس لمواجهة المحور الأمريكي الإسرائيلي
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، إن يوم القدس العالمي مناسبة لتجسيد الوحدة في مواجهة الاحتلال.

وأضاف في كلمة له باحتفالية منبر القدس ضمن احتفالات يوم القدس العالمي، أن "إيران شكلت رأس حرب محور القدس الذي تأسس لمواجهة المحور الأمريكي الإسرائيلي".

وأكد مزهر أن "عوامل الانتصار على العدو الصهيوني أصبحت أكثر وضوحاً"، مشيراً إلى أنه "لا بد من مواصلة خيار المقاومة وتوسيعه داخل وخارج فلسطين".

وشدد على ضرورة "التصدي لنهج التسوية والمفاوضات العبثي ومحاصرة هذا المشروع على كافة الصعد، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ودعم البيئة الحاضنة للمقاومة في الضفة".

وأكد ضرورة "مواصلة النضال من أجل تعميق التناقضات داخل الكيان الصهيوني من خلال تصعيد المقاومة بكافة أشكالها"، وقال: "يجب تقديم كل الدعم اللازم للمقاومة في الضفة الغربية وتقديم الدعم المالي لدعم صمود المقدسيين".

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