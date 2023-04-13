شؤون فلسطينية

العشائر تدعو حركتي فتح وحماس للتجاوب الإيجابي مع مبادرتها لإنهاء الانقسام

العشائر تدعو حركتي فتح وحماس للتجاوب الإيجابي مع مبادرتها لإنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
غزة دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر حركتي فتح و حماس للتجاوب الإيجابي مع مبادرتها لإنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية، والتي تم اطلاقها من مدينة غزة خلال شهر رمضان المبارك بحضور وطني ومجتمعي واسع والتي حظيت بعد
ذلك بإجماع الغالبية من القوى الوطنية والإسلامية ومكونات المجتمع الفلسطيني.

وأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر ان مبادرة العشائر ترتكز على مبدأ تنفيذ الاتفاقيات الموقعة و ليس فتح الباب مرة أخرى للتفاوض، وتركيز الجهود لتجاوز الاثار السلبية المتراكمة وصب كل الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وخاصة بعدما أصبحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر وضوحا في عدائها السافر بعد تولى غلاة المتطرفين و الفاشيين في إسرائيل سدة الحكم .

وأضاف المصري أن الهيئة العليا لشؤون العشائر قد قدمت المبادرة للأشقاء في مصر والجزائر وكذلك قدمتها بشكل رسمي للقوى الوطنية والإسلامية وتأمل من حركتي فتح وحماس الذهاب نحو العمل الجاد لإنهاء الانقسام.

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