شؤون فلسطينية

الهيئة 302 مركز دراسات اللاجئين يناقش مبادرة حل الأزمة النقابية بين(أونروا) واتحاد العاملين بالضفة

رام الله - دنيا الوطن
دعا مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الى ندوة عبر منصة زووم الرقمية للبحث في المبادرة التي اطلقتها البارحة "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" من سبع نقاط لحل الأزمة النقابية بين وكالة (أونروا) واتحاد العاملين في الضفة الغربية.

الندوة التي عقدت صباح اليوم الخميس 13/4/2023 شارك فيها المتحدث باسم (أونروا)، عدنان أبو حسنه ورئيس اللجان الشعبية الدكتور كمال الكحلوت، وممثل اتحاد الموظفين في الضفة الغربية الأستاذ جمال عبد الله، وعن  اتحاد الموظفين في غزه الدكتور محمود حمدان، والمدير العام المالي لـ (أونروا) سابقا الدكتور رمضان العمري ومدير عام الهيئة 302 الأستاذ علي هويدي وأدار الندوة مدير مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين الأستاذ عماد عفانة.

على مدى نقاش ومداخلات استمرت لساعتين كانت حصيلتها اعلان الأستاذ جمال عبد الله عن موافقة الاتحاد وترحيبه بالمبادرة، وبالمقابل رفضت وكالة (أونروا) تقديم أي خطوة من شأنها أن تشكل بداية لتحقيق اختراق لفك الإضراب، وعملياً - وللأسف - بقاء الوضع في الضفة على ما هو عليه.. وبقاء الكرة في ملعب الوكالة.

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