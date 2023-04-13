استكمال إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن أبو عابد إلى القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، استكملت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن حسن إبراهيم أبو عابد إلى قطاع غزة.وأضاف الديك، اليوم الخميس، أنه تلبية لرغبة أهل الشهيد بدفن الجثمان في قطاع غزة، تواصلت سفارة دولة فلسطين في أثينا مع الجهات الرسمية الفلسطينية واليونانية وأهل الفقيد، لاستكمال إجراءات نقل الجثمان إلى مثواه الأخير في غزة.بدوره، قال القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، يوسف درخم، إنه تم اليوم وداع رسمي لجثمان الشهيد بحضور طاقم السفارة ورئيس الجالية الفلسطينية في اليونان.وأكد درخم أن الجثمان سيغادر الأراضي اليونانية مساء هذا اليوم في طريقه إلى أرض الوطن، حيث سيصل مطار القاهرة مساء الأحد الموافق الـ 16 من نيسان/إبريل 2023.