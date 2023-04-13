النخالة يتحدث عن زيارة وفد الجهاد الإسلامي للعراق

ووصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة النخالة، إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة رسمية.





وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع قيادات عراقية رسمية وحزبية رفيعة المستوى، وشخصيات وفعاليات من المجتمع العراقي.





وسيجري وفد الحركة برئاسة النخالة مباحثات حول آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية والعربية، وسبل دعم المقاومة في فلسطين، ولا سيما في القدس، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية واقتحامات المسجد الأٌقصى.

وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين)، بأن وجود وفد الجهاد الإسلامي في العراق، "هو رسالة كبيرة ومؤشر كبير على موقف العراق المؤيد والمساند لشعبنا".وتابع: "في ذروة التحدي ونشعر بأهمية وحدة المقاومة في مواجهة إسرائيل وبأهمية الموقف الرسمي العربي".وشدد النخالة على أن "المشهد العربي ومشهد المقاومة وهذا الترابط الكبير لم يأت فجأة بل بفعل تراكم قوة المقاومة وتراكم بغي العدو".وأردف: "فخورون جداً بالموقف العربي وموقف المقاومة المترابط ووحدة الساحات على مستوى الدول وعلى مستوى قوى المقاومة".