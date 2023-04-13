تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع المبعوث الأميركي هادي عمرو في رام الله















رام الله - دنيا الوطنأطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ صباح اليوم في مكتبه بمدينة رام الله الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.وأكد الشيخ خلال لقائه مع عمرو، على ضرورة التدخل الأميركي الفاعل والمؤثر في الضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.وحضر اللقاء مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.