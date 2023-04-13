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الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجامعة الأفرآسيوية عن تشكيل لجان مؤتمرها العلمي الدولي الأول الموسوم "التغيرات المناخية وتداعياتها، الاستشراف والمعالجة".

وأفات مديرة الإعلام بالجامعة جيهان سباق علي، أن تسمية رؤساء اللجان والأعضاء جاء على إثر اجتماع شارك فيه البروفيسور أشرف الدرفيلي المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفروآسيوي، والبروفيسور عبدالكريم الوزان رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مكتب الرئاسة.

وذكرت سباق علي أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المرتبطة بترتيبات المؤتمر، لضمان إخراجه بأفضل شكل.

وبينت أن المجتمعين اتفقوا على تسمية البروفيسور رضوان حرصي رئيسا للمؤتمر، والبروفيسور عبد الكريم الوزان نائبا للرئيس، والدكتور مدحت فرحان أمينا عاما للمؤتمر.

وأسندت اللجنة العليا للمؤتمر للبروفيسور أبكر عبد البنات رئيسا، والبروفيسور حسن نور نائباً، فيما ترأس البروفيسور فكري فؤاد اللجنة الاستشارية، والبروفيسور لحسن أوري اللجنة العلمية، ولجنة التوصيات أسندت للبروفيسور هاني جرجيس، وترأس اللجنة التنظيمية البروفيسور عبدالله الوزان.

وقالت سباق علي، إن المجتمعين قرروا تكليفها برئاسة اللجنة الإعلامية، ونائبها الدكتور ياسر عبيدو نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام، وتولت الدكتورة فيروز عبد الحميد لجنة العلاقات الخارجية، فيما يشرف عبدالله العبادي على لجنة التنسيق والمتابعة بصفته منسقا عاما للمؤتمر .

ونوهت إلى أن المجتمعين قرروا عقد فعاليات المؤتمر عن بعد في سبتمبر/ أيلول المقبل، وكذلك حددوا مواعيد استلام البحوث، ونشر المعتمد منها في مجلة الجامعة للعلوم الإنسانية، فضلا عن تخصيص جوائز لأفضل البحوث وتكريم شخصيات فكرية وأكاديمية عربية.

وحثت سباق علي الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا للمشاركة في المؤتمر عبر محاوره التي سيعلن عنها لاحقا، ببحوث علمية رصينة تخدم البشرية وتحافظ على المناخ والبيئة تحقيقا لرفاهية الإنسان.

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