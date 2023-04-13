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تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، انتشال جثامين 15 مهاجراً غير نظامي، بعد غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، إلى انتشال جثامين 15 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء (بينهم تونسي واحد)، مشيراً الي إيداع الجثامين "ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي"، وفق ما نقل عن موقع (الأناضول).

وذكر المتحدث، أن الحرس الوطني "تمكن من إنقاذ 47 مهاجرا (لم يحدد جنسيتهم)، بينهم 5 إناث و9 أطفال" قبالة السواحل الشرقية للبلاد، دون تحديد المنطقة.

ولفت إلى "حجز مركبي صيد محملين بكمية من المواد الغذائية والمحروقات، فضلا عن حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة (لم يحدد قيمته)".

يشار إلى أن السلطات التونسية أحبطت 889 عملية هجرة باتجاه إيطاليا خلال الربع الأول من العام الحالي.

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