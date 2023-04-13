السراج: بلدية غزة غير قادرة على صرف رواتب الموظفين هذا الشهر





وأضاف في تصريحات إذاعية، أن "لدى البلدية عدة مستحقات غير قادرين على دفعها وهناك مصاريف أخرى ليست بالبسيطة يتم دفعها كل شهر"، مشيراً إلى أنه "بدون مساهمة المواطن بدفع التزاماته الشهرية يجعلنا غير قادرين على الالتزام بدفع الرواتب، والبلدية ليست هيئة خيرية وليس لديها مصادر أخرى".



وتابع: "لدينا تكاليف متراكمة للتقاعد تزيد عن 90 مليون شيكل وفي العام الماضي دفعنا 14 مليون شيكل لهيئة التقاعد الفلسطينية".



وفيما يتعلق بالموظف الذي اعتدى على مواطن أطلق مبادرة خيرية في غزة، أكد رئيس بلدية غزة إحالته، و"أصدرنا بياناً وضحنا فيه أن ما قام به عمل غير مقبول ولا يعطيه أي مبرر".



وأضاف: "قمنا بنقل الموظف مباشرة من المكان الذي يعمل فيه والعمل على إعادة تأهيله للتصرف السليم بمثل هذه المواقف".



واعتبر السراج المبادرة بأنها إيجابية جداً و"قمنا بدعمها ووفرنا الأدوات الآمنة للعمل وشجعنا صاحبها على الاستمرار فيها لأيام أكثر".



رام الله - دنيا الوطنقال د. يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، اليوم الخميس، إن البلدية غير قادرة على صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، لـ "عدم التزام المواطنين بدفع المبالغ المستحق على عليهم".