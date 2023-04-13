دولي

أربك اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع جديد

أربك اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع جديد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت كوريا الشمالية، فجر اليوم الخميس، نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية، مما دفع السلطات اليابانية لتحذير سكان جزيرة هوكايدو الشمالية وطالبتهم بالاحتماء.

وسحبت السلطات اليابانية التحذير في وقت لاحق، قائلة إن نظام الإنذار في حالات الطوارئ قد أخطأ وتنبأ بأن الصاروخ سيسقط قرب الجزيرة، بينما سقط في البحر شرق كوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان"، وفق (الجزيرة نت).

ونقلت (رويترز) عن مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو احتجت بشدة لدى بيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ الباليستي.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع الوزراء المعنيين بعد تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.

من جهته، أدان الجيش الكوري الجنوبي تجربة بيونغ يانغ الصاروخية واعتبرها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ حلّق مسافة ألف كيلومتر تقريبا، مشدداً على أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن أقصى ارتفاع للصاروخ، مضيفاً أن "الصاروخ يعمل على الأرجح بالوقود الصلب، في حين بدا أنه اختبار لنظام أسلحة جديد".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخا باليستيا بعيد المدى".

وأكد البيت الأبيض  في بيان له، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وأمن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تعمل على صنع المزيد من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي يسهل تخزينها ونقلها، ويمكن إطلاقها دون أي تحذير أو وقت للتجهيز تقريباً.

والثلاثاء الماضي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى توسيع نطاق ردع الحرب في بلاده بطريقة أكثر "عملية وهجومية"، مما زاد من حدة التوترات.

أخبار ذات صلة

الائتلاف الحكومة في إسرائيل: لن نلجأ منفردين إلى سن قوانين تتعلق بالتغييرات القضائية

الائتلاف الحكومة في إسرائيل: لن نلجأ منفردين إلى سن قوانين تتعلق بالتغييرات القضائية

أربك اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع جديد

أربك اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع جديد

نتنياهو يأمر نجله يائير بوقف نشاطه على مواقع التواصل لهذا السبب

نتنياهو يأمر نجله يائير بوقف نشاطه على مواقع التواصل لهذا السبب

سفارة إيران في السعودية تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات

سفارة إيران في السعودية تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات

بمزاعم تحيّزها لفلسطين.. منظمة إسرائيلية تهاجم المقررة الأممية ألبانيز

بمزاعم تحيّزها لفلسطين.. منظمة إسرائيلية تهاجم المقررة الأممية ألبانيز

ترامب يشن هجوماً حاداً على إيمانويل ماكرون

ترامب يشن هجوماً حاداً على إيمانويل ماكرون

الجيش الإيراني يزيح الستار عن آلاف الأنواع من الأسلحة الجديدة للقوة البرية

الجيش الإيراني يزيح الستار عن آلاف الأنواع من الأسلحة الجديدة للقوة البرية

الهند: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال البلاد

الهند: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: اتحاد موظفي (أونروا) يحذر من إشعار (قَسَم الوظيفة) الصادر عن الإدارة

غزة: اتحاد موظفي (أونروا) يحذر من إشعار (قَسَم الوظيفة) الصادر عن الإدارة

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

وفد قيادي من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل العراق

وفد قيادي من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل العراق

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

بالصور: كهراء غزة تنجز إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot;

بالصور: كهراء غزة تنجز إنارة ميدان فلسطين "الساحة"

منوعات

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغاً للنائب العام ضد حسن الشافعي

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغاً للنائب العام ضد حسن الشافعي

فيديو: رامز جلال يتعرض للضرب من قِبل لاعب الزمالك أحمد فتوح

فيديو: رامز جلال يتعرض للضرب من قِبل لاعب الزمالك أحمد فتوح

شاهد: ياسمين صبري بالنقاب في منطقة الحسين بالقاهرة

شاهد: ياسمين صبري بالنقاب في منطقة الحسين بالقاهرة

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

عربي

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

&quot;منعطف خطير&quot;.. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع دون موافقته

"منعطف خطير".. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع دون موافقته

الأردن: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في حادث سير مروع

الأردن: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في حادث سير مروع

تفاصيل البيان المشترك عقب اللقاء السعودي السوري في المملكة

تفاصيل البيان المشترك عقب اللقاء السعودي السوري في المملكة