نتنياهو يأمر نجله يائير بوقف نشاطه على مواقع التواصل لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي صباح يوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر أفراد عائلته بتجنب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد طالب نتنياهو وزوجته سارة نجلهما الأكبر "يائير" بوقف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي "بسبب تصريحاته اللاذعة التي تسبب حرجاً لوالده والتي تستغلها المعارضة لإلحاق الضرر".ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر وصفها بالـ"مقربة وموثوقة" بأن هذا الطلب تسبب في نزاع عائلي حاد، وصفه المقربون منهم بأنه "انفجار".وأوضح ( واللا) أنه وفي بداية الأسبوع "شوهد يائير وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، وبحسب المعلومات فمن المتوقع أن يبقى هناك عدة أشهر".