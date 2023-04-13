شؤون فلسطينية

الإحصاء يعلن عن مؤشر جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر مارس

الإحصاء يعلن عن مؤشر جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر مارس
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل خلال شهر آذار الماضي ارتفاعاً نسبته 1.31% مقارنة مع شهر شباط.

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 16.76%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.70%، والخضراوات الطازجة بنسبة 2.10%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.57%، والبيض بنسبة 1.20%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.54%، وأسعار البطاطا بمقدار 3.72%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية كان له الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 4 شواقل/كغم، ولحم الغنم 86 شيقلا/كغم، والكاكا 9 شواقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 9 شواقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 13 شيقلا/كغم، والخيار 6 شواقل/كغم، وورق العنب 30 شيقلا/كغم، والبيض 20 شيقلا/2كغم، رغم انخفاض سعر الدجاج ليصل إلى 17 شيقلا/كغم، والبطاطا إلى 3 شواقل/كغم.

وبين أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال آذار الماضي مقارنة بآذار 2022، بنسبة 4.32% (بواقع 5.13% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.48% في القدس، وبنسبة 1.69% في قطاع غزة).

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

أفاد الإحصاء بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة، سجل ارتفاعا نسبته 1.75% خلال آذار الماضي مقارنة مع شباط، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار: الخضراوات الطازجة بنسبة 6.79%، والبيض بنسبة 5.37%، واللحوم الطازجة بنسبة 3.58%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.20%، والخضراوات المجففة بنسبة 2.09%، والأرز بنسبة 1.38%، والدجاج الطازج بنسبة 1.27%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 4.38%.

وأوضح أن أسعار السلع الآتية في قطاع غزة ارتفعت لتبلغ بالمتوسط؛ الفلفل الأخضر الحار 11 شيقلا/كغم، والبامية 34 شيقلا/كغم، وورق العنب 25 شيقلا/كغم، والبيض 16 شيقلا/2كغم، والموز 4 شواقل/كغم، والأفوكادو 5 شواقل/كغم، والبصل والخيار 3 شواقل/كغم لكل منهما، وأرز الحبة الطويلة 34 شيقلا/5كغم، ولحم الغنم 57 شيقلا/كغم، والدجاج 16 شيقلا/كغم، على الرغم من انخفاض سعر البطاطا ليصل إلى شيقلين/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

وقال الإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (دون القدس) سجل ارتفاعا نسبته 1.21% خلال شهر آذار 2023 مقارنة مع شهر شباط 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 26.15%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.08%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 1.15%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 7.01%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.84%.

وأضاف أن أسعار السلع الآتية في الضفة ارتفعت لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 6 شواقل/كغم، ولحم الغنم 84 شيقلا/كغم، والفلفل الأخضر الحار 8 شواقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 15 شيقلا/كغم، وورق العنب 32 شيقلا/كغم، رغم انخفاض سعر الدجاج ليصل إلى 18 شيقلا/كغم، والبطاطا ليصل إلى 4 شواقل/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وأشار الإحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس سجل ارتفاعا نسبته 1.13% خلال شهر آذار 2023 مقارنة مع شهر شباط 2023، نتيجة لارتفاع أسعار: الخضراوات المجففة بنسبة 38.25%، والفواكه الطازجة بنسبة 5.36%، والدجاج الطازج بنسبة 3.49%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 8.71%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 2.85%، والبيض بمقدار 1.60%.

كما سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعا في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 6 شواقل/كغم، والكلمنتينا 4 شواقل/كغم، والكاكا 20 شيقلا/كغم، والرمان 10 شواقل/كغم، والكيوي 13 شيقلا/كغم، والدجاج 23 شيقلا/كغم، رغم انخفاض سعر البطاطا ليصل إلى 5 شواقل/كغم، والبندورة ليصل إلى 6 شواقل/كغم، والبيض ليصل إلى 32 شيقلا/كغم.

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