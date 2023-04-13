شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من عائلة واحدة، في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت العوجا، وداهمت منازل لعائلة الجراهيد في البلدة، واعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد وعلاء جميل، والشقيقين يحيى وعبد المنعهم خالد، وقريبهم محمد عواد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومن بلدة بيتين شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: نجم حامد، ومحمد جابر، وأحمد جرابعة.

بينما اعتقلت القوات الشاب حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل كان متواجداً بداخله في الخليل، فيما اعتقل الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال المحافظة ذاتها.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

فيديو.. إصابتان جراء اندلاع حريق بمخزن للسجاد شمال غزة

فيديو.. إصابتان جراء اندلاع حريق بمخزن للسجاد شمال غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

طقس فلسطين: موعد انحسار المنخفض الجوي

طقس فلسطين: موعد انحسار المنخفض الجوي

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

وفد قيادي من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل العراق

وفد قيادي من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل العراق

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقّة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقّة

العوض: أقوى صاروخ نطلقه على الاحتلال يسمى الوحدة الوطنية

العوض: أقوى صاروخ نطلقه على الاحتلال يسمى الوحدة الوطنية

مصدر حكومي يوضح أسباب تخفيض نسبة راتب شهر أبريل وموعد صرف الجزء المتبقي

مصدر حكومي يوضح أسباب تخفيض نسبة راتب شهر أبريل وموعد صرف الجزء المتبقي

الخارجية ترفض وتدين هجوم المؤسسات الإسرائيلية واتباعها على المقررة الخاصة البانيز

الخارجية ترفض وتدين هجوم المؤسسات الإسرائيلية واتباعها على المقررة الخاصة البانيز

تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

منوعات

شاهد: ياسمين صبري بالنقاب في منطقة الحسين بالقاهرة

شاهد: ياسمين صبري بالنقاب في منطقة الحسين بالقاهرة

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

منة فضالي: أفكر جدياً بالزواج وتأسيس عائلة

منة فضالي: أفكر جدياً بالزواج وتأسيس عائلة

شاهد: غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها في برنامج خليجي

شاهد: غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها في برنامج خليجي

لماذا حذفت الإعلامية أسما إبراهيم مقطع من حلقتها مع محمد مختار؟

لماذا حذفت الإعلامية أسما إبراهيم مقطع من حلقتها مع محمد مختار؟

حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته بفرنسا

حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته بفرنسا

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

عربي

تفاصيل البيان المشترك عقب اللقاء السعودي السوري في المملكة

تفاصيل البيان المشترك عقب اللقاء السعودي السوري في المملكة

في إطار المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

في إطار المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

وزير الخارجية السوري يصل السعودية

وزير الخارجية السوري يصل السعودية

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل