الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من عائلة واحدة، في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت العوجا، وداهمت منازل لعائلة الجراهيد في البلدة، واعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد وعلاء جميل، والشقيقين يحيى وعبد المنعهم خالد، وقريبهم محمد عواد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومن بلدة بيتين شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: نجم حامد، ومحمد جابر، وأحمد جرابعة.





بينما اعتقلت القوات الشاب حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل كان متواجداً بداخله في الخليل، فيما اعتقل الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال المحافظة ذاتها.





رام الله - دنيا الوطن