شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: موعد انحسار المنخفض الجوي

طقس فلسطين: موعد انحسار المنخفض الجوي
طقس فلسطين يشير إلى استمرار المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد، حيث يستمر تأثر البلاد اليوم بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون طقس فلسطين غداً الجمعة غائما جزئيا الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الأحد صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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