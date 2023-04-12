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في إطار المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

في إطار المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت قطر والبحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي انقطعت منذ سنوات على خلفية الخلاف الخليجي بين قطر وعدة دول أخرى.

جاء ذك على هامش لقاء جمع لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتماعها الثاني، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض السعودية.

وترأس وفد دولة قطر أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد مملكة البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد أل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

وتقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

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