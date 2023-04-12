سفارة إيران في السعودية تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات

رام الله - دنيا الوطنأعادت السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض فتح أبوابها اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وكالة "رويترز" أن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.وذكرت "تسنيم" أن مراسل "رويترز" أفاد بأن أبواب مجمع السفارة الإيرانية في الرياض فتحت أثناء تفتيش الوفد الإيراني وشوهدت أمامه سيارة بيضاء.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وصول وفد ايراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوفد مكون من مجموعتين إحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.وأكد كنعاني أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.