شؤون فلسطينية

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة القادمة في الأقصى والإبراهيمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل الدعوات للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل في المسجد الأقصى المبارك ومساجد الضفة الغربية، ضمن حملة "الضفة درع القدس"، نصرة للمرابطين والمسجد الأقصى وتحديًا للاحتلال.

ودعت حملة "الفجر العظيم" للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نيسان/ أبريل، في باحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال شهر رمضان.

كما دعت إلى المشاركة في الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد طوباس القديم في طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت الحملة على أهمية النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن فجر جمعة "الضفة درع القدس" يصادف ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتواصلت دعوات النفير من قبل فلسطينيي الداخل المحتل وأهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، لإسناد المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى، والذين تعرضوا خلال الأيام الماضية لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال.

وأدى قرابة 20 ألف مصل ومعتكف، اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك.

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