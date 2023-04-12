وفد قيادي من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل العراق

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة رسمية.وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع قيادات عراقية رسمية وحزبية رفيعة المستوى، وشخصيات وفعاليات من المجتمع العراقي.وسيجري وفد الحركة برئاسة النخالة مباحثات حول آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية والعربية، وسبل دعم المقاومة في فلسطين، ولا سيما في القدس، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية واقتحامات المسجد الأٌقصى.