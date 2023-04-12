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وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية

وزارة الزراعة توقّع اتفاقيات مع أربع هيئات محلية في محافظة جنين لإدارة المحميات الطبيعية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، اتفاقيات ثنائية مع أربع هيئات محلية من محافظة جنين، لإنشاء حدائق ومتنزهات في أراضي الحراج الحكومي.

ونوه عطاري الى أن هذه الاتفاقيات تعمل على توفير أراضٍ حكومية من خلال التعاون مع عدد من الهيئات المحلية في الأراضي المصنفة "أراضي حراج" في محافظة جنين، لتستخدم كمتنزهات لتشجيع السياحة الداخلية، وتوسيع الرقعة الخضراء في القرى والتجمعات السكنية، وتعزيز نهج الشراكة بين الحكومة والهيئات المحلية والمواطن.

وأشار عطاري الى أهمية هذه المتنزهات من حيث تعزيز التواجد الفلسطيني فيها والاستفادة من الموارد الطبيعية الفلسطينية، مضيفا أن الوزارة تشجّر نحو 1500 دونم من الأشجار الحرجية سنويا، لمنع الهجمات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وحمايتها من أطماع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول السيطرة على المناطق الخضراء.

وأوضح عطاري أن وزارة الزراعة منذ عام 2018 تمكنت من إنشاء 30 متنزها مع الهيئات المحلية في مختلف المحافظات.

ووضع عطاري الهيئات المحلية بخطط الوزارة المستقبلية، خاصة في مجال تنفيذ خطة العناقيد، وتقديم مقترح مشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنمية وتطوير مرج صانور والعديد من المشاريع الأخرى.

من جهتهم، ثمن ممثلو الهيئات المحلية التي تم توقيع الاتفاقيات معها (جبع، وكفر راعي، ودير أبو ضعيف، ورابا)، دور وزارة الزراعة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في محافظة جنين، مطالبين الوزارة بمزيد من مشاريع البنية التحتية والمياه والطرق الزراعية والاستصلاح.

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