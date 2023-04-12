معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة مع وزير السياحة والثقافة التركي محمد نوري أرصوي، آفاق تعزيز وتشجيع السياحة الإسلامية الى فلسطين، خلال اجتماعهما في مدينة إسطنبول التركية بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.واستعرضت معايعة خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم فيها فلسطين مع مختلف دول العالم لتشجيع السياحة إلى فلسطين، خاصة مع الدول الإسلامية التي تستطيع تجاوز عقبات الاحتلال والدخول الى فلسطين.وأكدت عمق العلاقات الفلسطينية التركية التي تترجم على الأرض من خلال التعاون في مجال الترويج السياحي المشترك، خاصة في مجال السياحة الإسلامية، علاوة على تحقيق التشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره التركي لتطوير أعداد المجموعات السياحية التركية القادمة لزيارة فلسطين وبالأخص لزيارة مدينة القدس، من أجل أن يأتي السائح التركي الى المدينة المقدسة ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدما للمرافق السياحية الفلسطينية.وقالت معايعة: "إننا في فلسطين نسعى لأن تكون تجربة السائح غنية، بحيث يعود إلى وطنه حاملا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها، ومطلعا على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي، وعلى ما تمتلكه فلسطين من مواقع سياحية وأثرية فريدة على مستوى العالم".من جهته، أكد أرصوي أهمية التشبيك ما بين القطاع السياحي التركي ونظيره الفلسطيني للعمل على تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة، شاكرا الوزيرة معايعة على التعاون الثنائي البنّاء والمثمر بين الجانبين، خاصةً في المجال السياحي، مثنيا على المشاركة المميزة لفلسطين في معرض "ايميت" السياحي الدولي، حيث لفت جناح فلسطين انتباه المشاركين في فعاليات المعرض.واتفق الوزيران،على توقيع مذكرة تفاهم لتعليم مجموعة من الأدلاء السياحيين الفلسطينيين اللغة التركية، بالإضافة لحملة ترويجية تشمل تبادل زيارات بين ممثلي القطاع السياحي الفلسطيني والتركي لتحقيق التشبيك المباشر ولتشجيع السياح الأتراك على الإقامة في الفنادق الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، دعما لأهلها وصمودهم في وجه الاحتلال، بالإضافة لتبادل الخبرات في مجال الترويج السياحي الالكتروني، إلى جانب بحث سبل تسهيل سياحة المواطن الفلسطيني إلى تركيا.وافتتح الوزيران، وعدد كبير من الوزراء والشخصيات الرسمية والدولية، فعاليات معرض تركيا السياحي الدولي، خامس أكبر معرض سياحي في العالم، والذي يستضيف أكثر من 4500 شركة تمثّل أكثر من سبعين دولة، مجتذبا في كل عام عددا كبيرا من العاملين في قطاع السياحة والمهتمين بهذا المجال في تركيا والدول الأجنبية على حد سواء.