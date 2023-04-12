مستشار اشتية: وزير المالية تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية بتجاوزه لرئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنانتقد عبد الإله الأتيرة عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، مستشار رئيس الوزراء، التصريحات التي صدرت عن وزير المالية، شكري بشارة، بإعلانه عدم صرف راتب شهر نسيان/ أبريل قبل عيد الفطر، خلافاً لما أعلنه مسبقاً رئيس الحكومة محمد اشتية.وقال الأتيرة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، إنه "بالتراتبية الإدارية بأية مؤسسة بالعالم كله، سواء كانت مؤسسة قطاع خاص أو قطاع حكومي أو حتى بالنظام السياسي، عندما يعلن مسؤول عن قرار فلا يجوز مخالفته أو إبطاله إلا من المسؤول الذي أصدر القرار أو مستوى أعلى بالسلطة والصلاحيات".وأضاف الأتيرة في تصريحه "في حالة وزير المالية فقد تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية البروتوكولية بتجاوزه لدولة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر خلل كبير ويصل إلى درجة العيب بل والمعيب، لأنه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة".وتابع " ليس هذا فقط بل يهز الثقة ويوجه ضربة بالمقتل لحركة فتح بصفتها تمثل الضمان لهذه الحكومة، حيث أن رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء المزاج العام لحركة فتح وتبنى المجلس الثوري واللجنة المركزية هذا المزاج".وأشار في حديثه إلى أنه "كان الأجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة أن يتوجه إلى دولة رئيس الوزراء ويعلمه بوجود أزمة مالية، ويتصرف عندها دولة رئيس الوزراء بالخروج بتوضيح".يذكر أن وزارة المالية أعلنت مساء اليوم عن صرف جزء من راتب شهر أبريل بنسبة 30% خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة لصرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر، وهو الأمر الذي خالف ما تحدث به وزير المالية شكري بشارة.