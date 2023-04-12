شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: وزير المالية تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية بتجاوزه لرئيس الوزراء

مستشار اشتية: وزير المالية تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية بتجاوزه لرئيس الوزراء
وزير المالية شكري بشارة
رام الله - دنيا الوطن
انتقد عبد الإله الأتيرة عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، مستشار رئيس الوزراء، التصريحات التي صدرت عن وزير المالية، شكري بشارة، بإعلانه عدم صرف راتب شهر نسيان/ أبريل قبل عيد الفطر، خلافاً لما أعلنه مسبقاً رئيس الحكومة محمد اشتية.

وقال الأتيرة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، إنه "بالتراتبية الإدارية بأية مؤسسة بالعالم كله، سواء كانت مؤسسة قطاع خاص أو قطاع حكومي أو حتى بالنظام السياسي، عندما يعلن مسؤول عن قرار فلا يجوز مخالفته أو إبطاله إلا من المسؤول الذي أصدر القرار أو مستوى أعلى بالسلطة والصلاحيات".

وأضاف الأتيرة في تصريحه "في حالة وزير المالية فقد تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية البروتوكولية بتجاوزه لدولة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر خلل كبير ويصل إلى درجة العيب بل والمعيب، لأنه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة".

وتابع " ليس هذا فقط بل يهز الثقة ويوجه ضربة بالمقتل لحركة فتح بصفتها تمثل الضمان لهذه الحكومة، حيث أن رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء المزاج العام لحركة فتح وتبنى المجلس الثوري واللجنة المركزية هذا المزاج".

وأشار في حديثه إلى أنه "كان الأجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة أن يتوجه إلى دولة رئيس الوزراء ويعلمه بوجود أزمة مالية، ويتصرف عندها دولة رئيس الوزراء بالخروج بتوضيح".

يذكر أن وزارة المالية أعلنت مساء اليوم عن صرف جزء من راتب شهر أبريل بنسبة 30% خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة لصرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر، وهو الأمر الذي خالف ما تحدث به وزير المالية شكري بشارة.

أخبار ذات صلة

معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقّة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقّة

العوض: أقوى صاروخ نطلقه على الاحتلال يسمى الوحدة الوطنية

العوض: أقوى صاروخ نطلقه على الاحتلال يسمى الوحدة الوطنية

مستشار اشتية: وزير المالية تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية بتجاوزه لرئيس الوزراء

مستشار اشتية: وزير المالية تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية بتجاوزه لرئيس الوزراء

مصدر حكومي يوضح أسباب تخفيض نسبة راتب شهر أبريل وموعد صرف الجزء المتبقي

مصدر حكومي يوضح أسباب تخفيض نسبة راتب شهر أبريل وموعد صرف الجزء المتبقي

الخارجية ترفض وتدين هجوم المؤسسات الإسرائيلية واتباعها على المقررة الخاصة البانيز

الخارجية ترفض وتدين هجوم المؤسسات الإسرائيلية واتباعها على المقررة الخاصة البانيز

تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

المالية: صرف راتب شهر نيسان بنسبة 30% ودفعة من الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر

المالية: صرف راتب شهر نيسان بنسبة 30% ودفعة من الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

معايعة تبحث مع نظيرها التركي آفاق تشجيع السياحة الإسلامية إلى فلسطين

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقّة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقّة

العوض: أقوى صاروخ نطلقه على الاحتلال يسمى الوحدة الوطنية

العوض: أقوى صاروخ نطلقه على الاحتلال يسمى الوحدة الوطنية

الخارجية ترفض وتدين هجوم المؤسسات الإسرائيلية واتباعها على المقررة الخاصة البانيز

الخارجية ترفض وتدين هجوم المؤسسات الإسرائيلية واتباعها على المقررة الخاصة البانيز

الرئاسية للكنائس تدعو للمشاركة في سبت النور رغم إجراءات الاحتلال

الرئاسية للكنائس تدعو للمشاركة في سبت النور رغم إجراءات الاحتلال

دعوات فلسطينية للمشاركة بفعاليات يوم القدس العالمي

دعوات فلسطينية للمشاركة بفعاليات يوم القدس العالمي

كنائس القدس: نرفض كل محاولات التضييق على المحتفلين بسبت النور

كنائس القدس: نرفض كل محاولات التضييق على المحتفلين بسبت النور

أول تعليق من الرئاسة على إجراءات الاحتلال الهادفة لإعاقة المحتفلين بسبت النور

أول تعليق من الرئاسة على إجراءات الاحتلال الهادفة لإعاقة المحتفلين بسبت النور

منوعات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

منة فضالي: أفكر جدياً بالزواج وتأسيس عائلة

منة فضالي: أفكر جدياً بالزواج وتأسيس عائلة

شاهد: غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها في برنامج خليجي

شاهد: غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها في برنامج خليجي

لماذا حذفت الإعلامية أسما إبراهيم مقطع من حلقتها مع محمد مختار؟

لماذا حذفت الإعلامية أسما إبراهيم مقطع من حلقتها مع محمد مختار؟

حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته بفرنسا

حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته بفرنسا

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

لماذا هاجم أهالي &quot;السيدة زينب&quot; محمد رمضان؟

لماذا هاجم أهالي "السيدة زينب" محمد رمضان؟

عربي

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل

وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير