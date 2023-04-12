شؤون فلسطينية

تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على فلسطين ، وفرص تساقط الأمطار، خلال الساعات المقبلة.

وأفاد العلامي، بأن المنخفض الجوي ما زال يضخ بسُحبه الماطرة نحو البلاد عبر البحر المتوسط.

وأضاف "وبالتالي تبقى الامطار واردة بين الحين والآخر فوق العديد من المناطق حتى نهار وعصر يوم غد الخميس بمشيئة الله".

بدورها، قالت دائرة الأرصاد الجوية إن غدًا الخميس 13/04/2023: "يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات المساء و الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج".

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