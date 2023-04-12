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وزير الخارجية السوري يصل السعودية

وزير الخارجية السوري يصل السعودية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن وصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة في المملكة.

وتأتي زيارة المقداد، عقب تلقيه دعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية.

وكان في استقبال المقداد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في محافظة جدة، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي.

ورحب الخريجي بالمقداد، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سورية.

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