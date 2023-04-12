شؤون فلسطينية

المالية تعلن صرف دفعة الشؤون الاجتماعية وراتب شهر أبريل بهذه النسبة قبل عيد الفطر

المالية تعلن صرف دفعة الشؤون الاجتماعية وراتب شهر أبريل بهذه النسبة قبل عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن صرف جزئي لراتب شهر نيسان/ أبريل، بنسبة 30% قبل عيد الفطر.

وأضافت المالية، في بيان صحفي، أنها ستقوم بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية بقيمة 131 مليون شيكل، قبل عيد الفطر، موضحةً أن دفعة الشؤون الاجتماعية، ستكون موزعة على 81 ألف أسرة بقطاع غزة، و30 ألف أسرة في الضفة الغربية.

وأكدت، أنها صرفت راتب شهر آذار/ مارس الماضي كاملاً في بداية نسيان الجاري، وذلك بعد الحصول على تسهيلات من البنوك.


وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أعلن في جلسة مجلس الوزراء الثالث من نيسان/إبريل الجاري، بأنه سيتم صرف راتب عن شهرين قبل حلول عيد الفطر السعيد أحدهما راتب كامل.

وصرفت وزارة المالية رواتب شهر آذار/مارس يوم الأربعاء الماضي، وذلك بنسبة 100%.

من جهته، قال وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين: "لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد"، متوقعاً زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية، بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.


وتابع: سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات.

وشدد على أن "فاتورة الرواتب وصلت الى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات"، لافتاً إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة.

وأضاف: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.

وأشار وزير المالية، إلى أن الديْن الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، فيما إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف.

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