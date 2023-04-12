العاروري: أوضاع المُطبعين في الحضيض والاحتلال يعيش حالة انهيار

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم الأربعاء، أن هذا العام هناك حضور ليوم القدس العالمي في المسجد الأقصى.وقال العاروري: "كل الأمة الاسلامية محور مقاومة، وهو إلى صعود، وهناك تسارع كبير في الأحداث لصالح محور المقاومة".وأضاف: "الذين انفتحوا في علاقاتهم مع الاحتلال أوضاعهم أصبحت في الحضيض، والاحتلال لم يسبق أن عاش هذه الحالة من التنازع والفشل والانقسام".وشدد العاروري أن المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين في العشر الأواخر من رمضان، ونملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر الأقصى.