دعوات فلسطينية للمشاركة بفعاليات يوم القدس العالمي

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل فلسطينية، وفعاليات شعبية، للاحتفاء بيوم القدس العالمي، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وسط تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.وأطلقت الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي، الأسبوع الماضي، شعارًا موحّدًا ليوم القدس العالمي لهذا العام 2023م 1444هـ، تحت عنوان: "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".وقالت الهيئة في بيان صحفي، "ها هي الضفة الغربية تطلق انتفاضتها من جديد، وها هم شبابها المقاوم يرسمون معادلةً جديدة تبشّر بقرب النصر والتحرير، وتقلب حسابات العدو ... وتفضح جيشه الذي ينكسر في شوارع مخيمات الضفة ومدنها على يدِ مقاوميها وكتائبها المسلّحة، كما انهزم من قبل على حدود غزة".من جهته، أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، أن يوم القدس العالمي، يوم عالمي للوحدة الإسلامية ونصرة فلسطين وحشد لكل الطاقات، والتذكير أن القدس هي محور الصراع وستبقى عربية إسلامية .وشدد رضوان، خلال لقاء حواري نظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية – مكتب فلسطين، بعنوان "قوى المقاومة وتعزيز مفهوم وحدة الساحات لحماية القدس"، إحياءً فعاليات يوم القدس العالمي، على أن القدس مركز الصراع، وتجمع وتوحد الشعوب العربية والإسلامية.وحيا رضوان الجمهورية الإيرانية حكومةً وشعباً التي جعلت الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوماً للقدس العالمي ليذكر المسلمين بواجبهم ووحدة الأمة الإسلامية.من جانبه، قال محمد البريم (أبو مجاهد)، المسؤول الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، خلال حفل، أمس الثلاثاء: إن "إحياء يوم القدس العالمي جزء من المواجهة التي يقودها الشعب الفلسطيني وكل أحرار الأمة وشعوبها وتأكيد على مركزية القدس في الصراع".