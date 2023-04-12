عائلة الأسير وليد دقة تصدر بيانًا عاجلًا عقب عملية نجلها

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، اليوم الأربعاء، بيانا ونداءً عاجلًا بعد تدهور الحالة الصحية لنجلها.







وأضاف: "قد جاء هذا بعد التدهور الخطير الذي ألم به في 20 آذار 2023 نتيجة سياسة الإهمال الطبي لغرض القتل المتعمد في سجون الاحتلال".







وتابع البيان: "وكان قد تم تشخصيه بمرض التليف النقوي Myelofibrosis (سرطان نادر يصيب نخاع العظم) في 18 كانون الأول 2022، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيصه في العام 2015. يحتاج وليد إلى عناية صحية مكثفة من ناحية للرئتين والكلى والدم، كما يحتاج، من ناحية أخرى، إلى إجراء عملية زرع نخاع بالغة الحساسية (علماً بتوفر أكثر من متبرع) تقتضي بيئة علاجية لا يتوفر الحد الأدنى منها في ظل ظروف الأسر، والحراسة المشددة عليه التي تمارسها إدارة السجون".





كما ودعت لتشكيل العاجل لفريق طبي من العائلة ومؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية لزيارة وليد، وكسر ما يمارس على حالته من تعتيم طبي.

وقال البيان: "إثر فحوصات طبية جديدة خلال اليومين الماضيين، خضع الأسير وليد دقة اليوم لعملية جراحية في الرئتين وذلك في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وحسب المعلومات المتوفرة أنه تم استئصال جزء من رئته اليمنى، وهو حالياً في غرفة العناية الفائقة".وطالبت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة، المستوى السياسي الرسمي الفلسطيني، والعربي، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية بالعمل لأجل الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة لتلقي العلاج في مستشفى بلا قيد، وتتوفر فيه الشروط اللازمة لإنجاح العمليات الطبية التي يحتاجها في ظل حضور عائلته.