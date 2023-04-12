حماس تُعقب على منع الاحتلال لمسيحيي غزة من الوصول إلى القدس بعيد الفصح

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على منع الاحتلال الإسرائيلي للمسيحيين في قطاع غزة من الوصول إلى القدس بعيد الفصح.وقالت الحركة: إننا "إذ ندين بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال المسيحيين في قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المسيحية المقدسة، وذلك بإلغاء تصاريح السفر الخاصة بهم".وأكملت: "نُعدُّ القرار تمييزاً عنصرياً وتضييقاً على حرية الفلسطينيين في الوصول إلى أماكنهم المقدّسة، وانتهاكاً فاضحاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني عبر الحرمان من حرية التنقل والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية".وأضافت الحركة: "أمام هذا المشهد الفاشي والمتكرر في كل عام تقريباً، فإننا نضع المجتمع الدولي بمؤسساته كافة أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أماكنهم المقدّسة، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القوانين والأعراف الدولية التي تكفل للمواطنين تحت الاحتلال حرية الحركة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".وجددت حركة حماس المطالبة بإدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب.