بحثًا عن منفذي عملية الأغوار.. الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز تياسير شرق طوباس

وقالت مصادر محلية إن الحاجز يشهد أزمة خانقة للخارجين من طوباس باتجاه الأغوار، في ظل الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على الحاجز.





رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.ويشهد حاجزا الحمرا وتياسير إجراءات مشددة لليوم الخامس على التوالي، إذ تفرض سلطات الاحتلال حصارا على منطقة الأغوار.الجدير بالذكر أن عملية الأغوار التي وقعت صباح يوم الجمعة الماضي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات، (شقيقتان ووالدتهما).