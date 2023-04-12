هيئة الأسرى تكشف آخر المستجدات المتعلقة بحالة الأسير وليد دقة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأربعاء، أن الأسير وليد دقة، والذي يعاني من وضع صحي خطير جدا، ادخل الساعة العاشرة من صباح اليوم إلى غرفة العمليات.وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت نتيجة التدهور المتراكم على حالته الصحية، وأن التهاب الرئتين الذي يعاني منها حاليا، يعود سببها إلى الجريمة الطبية التي يتعرض لها في السنوات الأخيرة.وبينت الهيئة أنه تم السماح لزوجته سناء وابنته ميلاد زيارته لمدة عشر دقائق قبل الدخول إلى غرفة العمليات.