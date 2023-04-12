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قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل
الاعتداء على المصلين بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الأربعاء أن الانتهاكات الخطيرة والمتجددة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والتصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية يمثل تطورا خطيرا تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل.

وشدد الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية على أن الأقصى مسجد ومكان مقدس للمسلمين ولا يمكن القبول بمحاولات تغيير ذلك بما يخالف جميع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الموقف القطري تجاه معظم القضايا دائما هو خفض التصعيد بالاتصال والتواصل مع الجهات والأطراف المختلفة بما يضمن حماية أرواح المدنيين، بحسب وكالة (الأنباء القطرية).

ولفت إلى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا شديد اللهجة بعد اقتحام المسجد الأقصى يوم الأربعاء الماضي أدانت فيه بأشد العبارات هذه الانتهاكات التي تستفز أكثر من ملياري مسلم في شهر رمضان وكذلك أصدرت بيانا آخر يوم الجمعة الماضي حملت فيه إسرائيل وحدها مسؤولية العنف في المنطقة وانتهاكاتها السافرة في غزة وجنوب لبنان.

ونوه ماجد الأنصاري إلى أن محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة إلى مدينة جدة السعودية يوم الجمعة المقبل للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا، مشيرا إلى أن الموقف القطري ثابت ولم يتغير وهو تلبية تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي والإجماع العربي حول هذه التحركات.

وعن زيارة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الخارجية إلى لبنان ولقائه مع عدد من المسؤولين والرموز الدينية هناك، بيّن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذه الزيارة هدفت إلى استكشاف ودعم التوصل إلى اتفاق في الداخل اللبناني والتوفيق بين الفرقاء السياسيين ودعم الوصول إلى توافق حتى يخرج لبنان من أزمته الحالية بالتعاون مع دول المنطقة.

وأكمل: "دولة قطر تدعم التوافق اللبناني- اللبناني لاختيار مرشح رئاسي وأنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف وتسعى للمساهمة في حل الأزمة من خلال تحقيق التوافق في الداخل اللبناني مع الوقوف على مسافة واحدة من الجميع".

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