هيئة حقوقية تقدم مبادرة لحل الأزمة النقابية بين أونروا واتحاد العاملين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنتقدمت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، اليوم الأربعاء، بمبادرة من سبعة نقاط لحل الأزمة النقابية بين أونروا واتحاد العاملين فيها.واقترحت الهيئة في مبادرتها، اعتراف وإقرار إدارة أونروا بشرعية وأحقية جميع مطالب الاتحاد وتحديد قيمة العلاوة من قبل الوكالة للعاملين يجري الإتفاق عليه بين الطرفين.وأضافت: "ضمن المبادرة إلغاء كل التحقيقات وملاحقة أعضاء الإتحاد أو الهيئة العامة وأن تعيد الوكالة للعاملين ما خصمته من مبالغ مالية وفق صيغة يجري التوافق عليها بين الطرفين".ودعت الهيئة لرعاية المبادرة من خلال وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، فك الإضراب فوراً بعد التوافق على النقاط سابقة الذكر والاتفاق على البدء بحوار بين الطرفين حول بقية المطالب.