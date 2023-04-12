وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

استمع هب الريح لشروحات تفصيلية من مدير عام الدفاع المدني حول أهم التدخلات التي نفذها الجهاز وآليات توسيع ثقافة المواطنين والتنسيق مع الشركاء للتعامل مع المخاطر، وأكد هب الريح على أهمية تعزيز مختلف الجهود للإستجابة للتحديات والتطورات والاحتياجات اليومية للمواطنين.





وشدد على ضرورة تطوير البنية العامة من أجل مواكبة البيئة الميدانية، وذلك من خلال تفعيل عمل المجلس واللجان الفرعية في المحافظات، وإجراء تمارين المحاكاة ميدانياً، والاستعداد اللازم للتعاطي مع الطوارئ الناشئة ومعالجتها بكفاءة وفاعلية.

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، والذي ينعقد في مقر الوزارة بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، وممثلي المؤسسات والأجهزة والهيئات ذات الاختصاص.وإستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات أهمها؛ الوضع الزلزالي في المنطقة وزلزال تركيا، وتمرين محاكاة وقوع زلزال وطلب واستقبال المساعدات الإنسانية الدولية، والتحضيرات لمواجهة مخاطر فصل الصيف وموجات الحر.