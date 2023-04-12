هل هناك راتب آخر لموظفي السلطة قبل عيد الفطر؟.. وزير المالية يحسم الأمر

حسم وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، الأمر، بشأن صرف راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد.



وقال خلال لقاء مع الصحفيين: "لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد"، متوقعاً زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية، بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.



وتابع: سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات.



وشدد على أن "فاتورة الرواتب وصلت الى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات"، لافتاً إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة.



وأضاف: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.



وأشار وزير المالية، إلى أن الديْن الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، فيما إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف.



وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أعلن في جلسة مجلس الوزراء الثالث من نيسان/إبريل الجاري، بأنه سيتم صرف راتب عن شهرين قبل حلول عيد الفطر السعيد أحدهما راتب كامل.



وصرفت وزارة المالية رواتب شهر آذار/مارس يوم الأربعاء الماضي، وذلك بنسبة 100%.



رام الله - دنيا الوطن