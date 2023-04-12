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احتفاءً بالشهر الكريم.. التعاون الإسلامي تقيم ندوة بمناسبة حلول رمضان

احتفاءً بالشهر الكريم.. التعاون الإسلامي تقيم ندوة بمناسبة حلول رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
احتفاءً بشهر رمضان الكريم، أقامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، ندوة افتراضية تأتي ضمن سلسلة المحاضرات والندوات الثقافية الدورية التي تقيمها الأمانة العامة للمنظمة، وحرصاً منها على تعزيز المحتوى الثقافي وتطويره.

واستضافت الندوة الدكتور محمد مصطفى شعيب المشرف على مرصد الفتاوى والمراجعات بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وقد تناولت الندوة عدة محاور وقضايا تتعلق بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، حيث تطرقت إلى مفاهيم الصيام والتقوى، والصيام والقرآن، والصيام والقيام كما تطرقت إلى فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، ومفاهيم ومعاني الجود والبذل والعطاء في شهر العطاء.

كما سلطت الندوة الضوء على الأنشطة المتعلقة بالأيتام والتوعية بقضاياهم تماشياً مع القرار الوزاري الصادر عن الدورة الأربعين التي انعقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، في ديسمبر 2013 والذي دعا فيه العالم الإسلامي بالاحتفاء بيوم اليتيم المسلم الذي يوافق الخامس عشر من رمضان من كل عام.

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